3 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Haziran Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,18 (Alış) - 32,19 (Satış)
EURO: 34,90 (Alış) - 35,00 (Satış)
STERLİN: 40,74 (Alış) - 40,95 (Satış)
1 DOLAR = 32,19 TL
👉3 Haziran Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.408,80
Gram altın satış: 2.409,21
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.913,00
Çeyrek altın satış: 3.966,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.850,00
Yarım altın satış: 7.924,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.651,00
Tam altın satış: 15.800,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.036,00
Cumhuriyet altını satış: 16.278,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.989,00
Ata altın satış: 16.212,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Haziran Pazartesi günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.