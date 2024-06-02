1461 Trabzon - Iğdır CANLI İZLE | 1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de heyecan final karşılaşmasıyla devam ediyor. Kazananın Trendyol 1. Lig'e yükseleceği Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede 1461 Trabzon ile Iğdır karşı karşıya gelecek. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği nefes kesici karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de heyecan play-off final maçıyla devam ediyor. 1461 Trabzon ile Iğdır, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan 1461 Trabzon ve Iğdır, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için yarışacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maçta Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yardımcı hakem olarak görev alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, 1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1461 TRABZON - I��DIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1461 Trabzon - Iğdır maçı 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka A Spor ekranlarında naklen canlı ve şifresiz yayınlanacak.