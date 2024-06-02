ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 | ABD - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 | ABD - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD ile kozlarını paylaşacak. ABD'de oynanan son maçta Sırbistan'ın ardından ABD ile karşı karşıya gelecek olan ABD etabını namağlup tamamlamak isteyen Filenin Sultanları parkede ABD'yi devirmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024- 12:50