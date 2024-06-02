A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD etabında yarıştığı Almanya, Sırbistan ve Güney Kore karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bu etabı namağlup tamamlamak için parkeye çıkacak. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
ABD - Türkiye maçı 2 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)
13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)
15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)
MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
- Polonya (24 P)
- Brezilya (19 P)
- Japonya (18 P)
- Türkiye (16 P)
- İtalya (16 P)
- Çin (15 P)
- ABD (12 P)
- Kanada (12 P)
- Hollanda (12 P)
- Sırbistan (9 P)
- Dominik Cumhuriyeti (6 P)
- Tayland (4 P)
- Güney Kore (4 P)
- Fransa (4 P)
- Almanya (3 P)
- Bulgaristan (2 P)