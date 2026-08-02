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"Bu hafta bitireceğiz" dediği santrfor ortaya çıktı! "Bu hafta bitireceğiz" dediği santrfor ortaya çıktı! 13:43
Beşiktaş'ta beklenen ayrılıkta sona gelindi! Beşiktaş'ta beklenen ayrılıkta sona gelindi! 13:06
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F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! 10:32
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