2026 Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan UAE Emirates-XRG takımının Sloven yıldızı Tadej Pogacar, üst üste üçüncü, kariyerinin ise beşinci Tour de France şampiyonluğuna ulaştı.

Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, 2026 Fransa Bisiklet Turu'nu (Tour de France) kazanarak üst üste üçüncü, kariyerinin ise beşinci şampiyonluğunu elde etti.

Yol bisikletinin en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 21. ve son etabı, Fransa'nın başkenti Paris'te koşuldu. Genel klasmanda 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle zirvede yer alan UAE Emirates-XRG takımının yıldız sporcusu Pogacar, bir kez daha sarı mayonun sahibi oldu.

Daha önce 2020, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında da şampiyonluğa ulaşan 27 yaşındaki Sloven sporcu, 2026 zaferiyle Tour de France tarihindeki en başarılı isimler arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Genel klasmanda Belçikalı Remco Evenepoel ikinci sırayı alırken, Meksikalı Isaac del Toro ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Turun Paris'te düzenlenen son etabında ise etap galibiyetini Hollandalı Mathieu van der Poel elde etti. Van der Poel, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek organizasyonu etap zaferiyle noktaladı.