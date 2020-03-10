11 Mart 2020, Çarşamba

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CEV'den İtalyan takımlarının maçlarına erteleme

CEV'den İtalyan takımlarının maçlarına erteleme
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Giriş Tarihi: 10.03.2020

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (), İtalyan takımlarının yer aldığı bütün Avrupa kupası maçlarını erteledi. CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda ile ve erkeklerde HDI Sigorta'nın karşılaşmaları da bulunuyor.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek Türk takımlarından , Igor Gorgonzola Novara ile, da Savino Del Bene Scandicci ile 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.

HDI Sigorta ise Erkekler Kupası yarı finalinde eşleştiği Leo Shoes Modena ile 18-19 Mart'ta 'da, 25-26 Mart'ta 'da mücadele edecekti.

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