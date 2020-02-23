23 Şubat 2020, Pazar
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Ziraat’ten geri dönüş
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası evinde Bursa BŞB'yi 3-1 mağlup etti.
Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası evinde Bursa BŞB'yi 3-1 mağlup etti. Başkent ekibi; 24-26, 25-13, 25-23 ve 25-20'lik setlerle ligdeki 12. galibiyetini aldı. Günün diğer karşılaşmasında ise lider Fenerbahçe, Sorgun'u 27-25, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenerek ligdeki 17. galibiyetini almayı başardı.
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