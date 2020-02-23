23 Şubat 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Aslan’ın rakibi PTT

Aslan’ın rakibi PTT
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Sultanlar Ligi'nin 18. haftası bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Günün ilk maçında saat 13.00'te ile Galatasaray karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nin 18. haftası bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Günün ilk maçında saat 13.00'te ile Galatasaray karşılaşacak. Bu mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Günün diğer maçları şöyle: 14.00: Yeşilyurt- Karayolları, 17.00: Türk Hava Yolları- , 17.30: Vakıfbank-Nilüfer Bld.
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