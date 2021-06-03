03 Haziran 2021, Perşembe

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal görevinden istifa etti!

Flaş ayrılık! O başkan istifa etti
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

ekiplerinden Başkanı , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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