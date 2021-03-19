19 Mart 2021, Cuma

RİZESPOR

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Rizespor'a attığı golde faul var mı? İşte o pozisyon

G.Saray'ın golünde faul var mı? İşte o pozisyon
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan 'da futbolcular, 14. dakikada yedikleri golün öncesinde faul olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İşte o pozisyon...

Spor Toto 'in 31. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada ile beraberlik golünü bulurken, Çaykur Rizesporlu futbolcular golün öncesinde 'nın 'ye faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Golün ardından bir süre VAR'ı dinleyen maçın hakemi , golü geçerli saydı ve skor 1-1'e geldi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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