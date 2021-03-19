19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Rizespor'a attığı golde faul var mı? İşte o pozisyon
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Çaykur Rizespor'da futbolcular, 14. dakikada yedikleri golün öncesinde faul olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile beraberlik golünü bulurken, Çaykur Rizesporlu futbolcular golün öncesinde Christian Luyindama'nın Montassar Talbi'ye faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
Golün ardından bir süre VAR'ı dinleyen maçın hakemi Volkan Bayarslan, golü geçerli saydı ve skor 1-1'e geldi.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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