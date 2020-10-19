19 Ekim 2020, Pazartesi

RİZESPOR

İsmail Köybaşı'ndan transfer itirafı geldi! "Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldım"

Transfer itirafı geldi! G.Saray ve Trabzonspor'dan teklif aldım
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

Yaz transfer döneminde Granada'dan 'a transfer olan sol bek oyuncusu , Galatasaray ve 'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

'un yeni transferlerinden , Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Granada'da forma giyerken verdiği İspanyolda röportaj ile ilgili Köybaşı, "Yurt dışında oynamak ve ülkemizi temsil etmek gurur verici. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. İspanya'da 1 yıl kaldım. Bu süreçte İspanyolcam gelişti. Şu anda gayet iyi bir şekilde insanlarla diyalog kurabiliyorum. Granada'da İspanyolca verdiğim röportaj hem kulübü hem de taraftarı mutlu eden bir davranış oldu. Bu tarz davranışları ülkemizde de bekliyorum. Biz Avrupa'ya gittiğimizde bu konuda bizi yönlendiriyorlar. Umarım bizim ülkemizde de bu tarz davranışları görürüz" dedi.

İspanyol futbolu ile Türk futbolu arasında fark konusunda ise tecrübeli savunmacı, "İspanyol futbolu ile ülkemiz futbolu arasında çok farklılıklar var. Oyun hızı ve oyun organizasyonu anlamında çok büyük farklılıklar var. Bu soruya daha net cevabı İspanya'da benden daha uzun zaman geçiren , Okay Yokuşlu ve verebilirler." ifadelerini kullandı.

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"LEGANES'E TRANSFERİM İMZADAN DÖNDÜ"

Çaykur Rizespor'dan önce Leganes ile anlaştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Leganes'e transferim imza aşamasında gerçekleşmedi. Bazen transferde aksilikler olabiliyor. Ben de futbolun bu aksiliklerini yaşadım. Çaykur Rizespor'dan Tomas Hoca ve sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile konuştum. Sonrasında transferim gerçekleşti. Bundan sonra Rizespor'un hedefleri için çalışacağım"

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"

Kendisine yöneltilen "Galatasaray ve 'dan teklif aldın mı?" sorusuna ise İsmail Köybaşı, "Evet teklif aldım. Yurt dışından görüştüğümüz kulüpler de oldu. Ben bu sezonda da yurt dışında kalmak istiyordum. Fakat olmadı. Trabzonspor'la ciddi olarak görüşmemiz oldu. Hatayspor'dan da teklif aldım, zaten ben de Hataylıyım. Hatayspor'a o dönem yurt dışında devam etmek istediğimi söylemiştim. Fakat son anda Leganes'e transferim olmadı. Ardından Çaykur Rizespor ile görüştük ve anlaştık." yanıtını verdi.

Trabzonspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi haberin devamı

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