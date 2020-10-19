Trabzonspor'da yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vitor Hugo'nun isminin iki aya yakın bir süredir gündemlerinde olduğunu belirtti.

Görev süresi içerisinde bütçe limitlerini en fazla zorlayan oyuncunun Vitor Hugo olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Oyuncu olarak değil ama bonservis ücreti olarak. Çok uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi alacağı ücretten fedakarlıkta bulundu hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Tüm kamuoyunun da bildiği şekilde Trabzonspor Kulübü transfer ettiği tüm futbolcuların ücretlerini ve bonservis bedellerini çok açık olarak paylaşan bir kulüptür. Onun için hem kulübüne hem de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi uzun süre çaba sarf etti Trabzonspor'da oynamak için. İki aylık süreç boyunca elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Kendisine aramıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum."

Ağaoğlu, Djaniny'nin de kariyerli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, hem izleme komitesinin hem de teknik direktörün üstünde durduğu ve transferini talep ettiği bir oyuncu olduğunu aktardı.

Djaniny'nin kendilerinden önceki kulübü nedeniyle biraz sıkıntılı bir transfer gerçekleştirdiklerini aktaran Ağaoğlu, "Takımımızın hücum hattına çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Transferle ilgili hukuki anlamda birtakım soru işaretleri olduğu için biraz gecikmeli gerçekleştirdik. Hem yurt dışındaki hem de bünyemizdeki hukukçulardan aldığımız görüş doğrultusunda nihai kararı verdiğimiz ve süreç olarak baktığımız zaman yine transfer penceresinin kapanmasına bir iki gün kala gerçekleştirdiğimiz bir transfer." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Avrupa'da ve Suudi Arabistan'da oynadığı süreçte Djaniny'nin çok başarılı bir performans sergilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapısal olarak baktığınız zaman da Trabzonspor Kulübünün oyun sistemine uyum göstereceğine ve kariyerindeki başarıları da burada devam ettireceğine inandığımız bir oyuncumuz. Bonservisiyle birlikte Hugo'da olduğu gibi kulübümüzle sözleşme imzaladı. İnşallah, futbol kariyerlerini Trabzonspor'da, başarılarla dolu bir şekilde noktalarlar. Djaniny'e de aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum."





Vitor Hugo: "Çok büyük bir takım ve çok büyük bir camiadayım"

Vitor Hugo ise Ağaoğlu, yönetim kurulu ve kendisini Trabzonspor'da isteyen tüm antrenörlere teşekkür etti.

Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Hugo, şu ifadeleri kullandı:

"Çok motive ve Trabzonspor'da oynamak için hazır durumdayım. Taraftarlarımız tıpkı Brezilya'da oynadığım Palmeiras Kulübünün taraftarları gibi. Çok büyük bir takım ve çok büyük bir camiadayım. Çünkü insanların beni ne kadar çok burada görmek istediklerini biliyorum. Hem taraftarlarımız hem de kulübümüzün çalışanları, antrenörlerimiz, doktorlarımız herkes bizi gerçekten çok iyi karşıladı ve sanki ilk günden beri evimizdeymiş gibi hissettik. Bu destek takıma yeni katılan biri için çok önemlidir. Dolayısıyla hem bu desteğe hem de şehirde bize sıcak ilgi gösteren taraftarlarımıza performansımla karşılık verebilmeyi umuyorum."

Djaniny de Trabzonspor camiasına kendisine gösterdiği ilgi ve sevgi için teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saha içinde onların bana gösterdikleri ilgiye ve sevgiye layık işler yapmayı umuyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubunun sahip olduğu kaliteyi düşündüğümüzde, yapabileceklerini düşündüğümüzde bu sene bizi gerçekten çok iyi bir sezonun beklediğini görebiliyorum. Taraftarlarımız da bize her alanda destek oldukları için bunun karşılığını hak ediyorlar. Dolayısıyla bu sevgilerine karşılık onları mutlu edebilmek için sezon boyunca çalışacağımızı söyleyebilirim."

İmza töreninin ardından Trabzonspor'un yeni sezon formalarından Vitor Hugo 1550, Djaniny ise 1500 adet satın aldı.





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