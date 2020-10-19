Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrası yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenmesinin ardından gözünü lige çeviren sarı-kırmızılılar, bir yandan ara transfer dönemi ve gelecek sezon takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Bu doğrultuda ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği 5 ismi belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...