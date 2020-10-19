19 Ekim 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrası yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenmesinin ardından gözünü lige çeviren sarı-kırmızılılar, bir yandan ara transfer dönemi ve gelecek sezon takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Bu doğrultuda ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği 5 ismi belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:41
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir grafik çizen ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a elenerek turnuva dışında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Ligde de istenilen düzeyde bir performans gösteremeyen sarı-kırmızılılarda moraller hayli bozuk.

  • 3
  • 14
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle teknik ekip, yönetim ve scout görevlilerinin gerçekleştirdiği toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

  • 4
  • 14
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Milliyet'in haberine göre; Geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi.

  • 5
  • 14
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Bu nedenle başarılı çalıştırıcı şimdiden takımın ihtiyaçlarını, istediği özellikli oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri aktardı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör