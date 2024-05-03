İlhan Palut: Beraberlik bile istemezken 1 puandan olduk!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, müsabakada istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Puan tablosu bize kazanmamız gerektiğinin mesajını veriyordu. Başakşehir ve Ankaragücü'nde yediğimiz son saniye golleri ilk 5'e tutunma kredisini bitirmişti. Beşiktaş'tan alınacak 1 puan bile bizi çok mutlu etmeyecekti." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında savunmada kaldıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Rakibe verilen pozisyonlar, attığımız gole rağmen öz güvenle oynayamama, elimize geçen topları kısa sürede kaybetmeden dolayı iyi bir görüntü değildi. İkinci yarı toparlandık. Daha dengeli bir oyun vardı. Üçüncü bölgede daha çok bulunduk. Nasıl kazanırız hissiyatıyla son dakikaları izlerken duran top sonrası karambolde gol yedik. Beraberlik bile istemezken 1 puandan olduk. Rizespor 3 hafta öncesine kadar limitlerini zorlamıştır. Böyle bir sezonu istediğimiz noktada bitiremeyeceğimiz bizi üzüyor. Genç bir takımız, bunlar acı tecrübeler. Bunlar belki bu takımın önümüzdeki sezonlarda yere daha sağlam basacağı edinimler. Oyuncularım da bizler de üzgünüz. Böyle bir sezonu daha iyi yerde bitirmek isterdik. Üç maçımız daha var, aynı ciddiyetle çalışmaya ve güzel bir yerde sezonu bitirmeye çalışacağız."