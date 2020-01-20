CANLI l Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk devrenin son mücadelesinde Rizespor sahasında Fenerbahçe ile oynamış ve mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Beşiktaş deplasmanında sahne almış ve müsabakadan 4-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma 20.00'de başladı. Aspor.com.tr canlı takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 20.00'de başladı ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Dördümcü hakem ise Yakup Özhan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.





ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapıyor. Dev müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

11'LER...

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği : Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

Çaykur Rizespor'da cezalı Vetrih ve Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç Anadolu ekibinde ise sakatlığı süren Arda Kızıldağ ve cezalılar Yasin Pehlivan ile Nadir Çiftçi forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ SON BİLGİLER (OPTA)

* Gençlerbirliği ile oynadığı son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Rizespor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (5B 8M)

* Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (1B 2M), tek galibiyetini 2015/16 sezonunda aldı (3-2).

* Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunda yaşamıştı (üç yenilgi).

* Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını toplamda dokuz gol yiyerek kaybetti (2-5 vs Fenerbahçe & 1-4 vs Beşiktaş).

* Süper Lig'in ilk yarısında Ankaragücü'nün (8) ardından en fazla kafa golü yiyen iki ekip Rizespor ve Gençlerbirliği (altışar).

* Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip (9M).

* Rizespor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Oğulcan Çağlayan'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

* Fernando Boldrin, Gençlerbirliği'ne karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

* Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de çıktığı son altı maçta (8 gol) ve son iki dış saha karşılaşmasında (3 gol) gol atmayı başardı.

* İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımları konuk ettiği iki Süper Lig maçını da kazandı (Fenerbahçe 1-0 Galatasaray & Gaziantepspor 3-2 Bursaspor).