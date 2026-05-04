Yeni sezon planlamalarına devam eden Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah beyazlı kurmaylar kışın da gündeme gelen 24 yaşındaki Luis Henrique'nin transferi için kulübü Inter ile masaya oturacak. İşte ayrıntılar...

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan siyahbeyazlılar, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaşlı kurmaylar, Bologna'da oynayan Riccardo Orsolini'nin ardından geniş listeye İnter forması giyen Luis Henrique'yi de dahil etti. Yetkililer, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Milano temsilcisi ile resmi görüşmelere başlama kararı aldı.



FEDAKARLIK YAPILACAK



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, İtalyan kulübü ile transfer şartlarını masaya yatırmak üzere önümüzdeki günler için randevulaştı. Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın Brezilyalı Luis Henrique'yi kadroya kazandırmak için mali şartları zorlayıp her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların menajer düzeyinde de temaslar kurarak oyuncuyu ikna süreci için somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Sambacı'nın transferini çok istediği ifade edildi.



BEKLENTİ 20 MİLYON EURO



Luis Henrique'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 23 milyon euro. Serie A devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin kulübün mali menfaatleri doğrultusunda bu rakamı aşağıya çekebilmek için sıkı bir pazarlığa girişeceği belirtildi.



HEM HIZLI HEM GÜÇLÜ



Brezilyalı yıldız kısa mesafede dripling kabiliyeti ile beğeni topluyor. Birebirde adam eksiltme özelliğine sahip olan Sambacı, kapalı savunmalara karşı 'çilingir' vazifesini görüyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra gerektiğinde ikinci forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek.



DEVLER DE PEŞİNDE



24 yaşındaki oyuncunun Avrupa kıtasında birçok talibi bulunuyor. Luis Henrique'nin durumunu Ligue 1 ekipleri Olympique Lyon, Monaco ve Marsilya'nın da yakından takip ettiği belirtildi. Sambacı ayrıca Premier Lig ekipleri Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da radarında.



4 GOLE ETKİ ETTİ



Bu sezon İnter formasıyla 4 ayrı kulvarda toplam 39 karşılaşmaya çıkan Luis Henrique, 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4 gole direkt etki etti. Brezilyalı yıldız, İnter adına tek golünü 8 Şubat 2026'da oynanan Sassuolo maçında kaydetmişti. 24 Nisan'da sağ uyluk iç adalesinde zorlanma tespit edilen Luis Henrique'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.