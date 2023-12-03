Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 3 puanla ayrılmak isterken, konuk takım da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Ankaragücü-Beşiktaş maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efekan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Umut, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyar, Muleka, Aboubakar.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

RIZA ÇALIMBAY'IN HEDEFİ 3'TE 3

Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu...