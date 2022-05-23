BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon tüm kupalara ambargo koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Valerien Ismael, takımın eksiklerini analiz ederek yönetime raporunu iletti. Beşiktaş Florin Tanase, David Martinez ve Sörloth gibi isimler için çalışmalara başladı. (Beşiktaş transfer haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

FLORIN TANASE

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetiminin hücum hattına önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastı. AS.ro'nun haberine göre Kara Kartal, Rumen kulübü Steaua Bükreş'in (FCSB) kaptanı Florin Tanase için devreye girdi.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DAVID MARTINEZ

Vida ile yolları ayıran siyah beyazlı kulüp, yerine gelecek alternatifler üzerine çalışıyor. Adaylardan biri ise Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen David Martinez...

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALEXANDER SÖRLOTH

Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü. Wivestad'ın Fenerbahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor. Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

STEFANO DENSWIL

Siyah-beyazlılar, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Stefano Denswil için pusuda bekliyor. Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun Trabzonspor ile anlaşamaması durumunda devreye girecek.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADAM BUKSA

Transferde yeni forvet arayışında olan Kartal, MLS ligi ekiplerinden Adam Buksa için menajeri ile temasa geçti. Beşiktaşlı yöneticiler, beklenen bonservis bedeli karşısında adeta şok oldu.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MAOR YASHILIRMAK

Süper Lig'i istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş, Fransız hocası Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde birçok isim yer alırken sürpriz bir savunmacı gündeme geldi. Beşiktaş, İsrailli genç futbolcu Maor Yashilirmak'la ilgileniyor. 17 yaşındaki savunmacının Türk pasaportu da bulunuyor.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ