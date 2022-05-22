BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a 17'lik stoper: Maor Yashilirmak!

Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de bu sezonu istediği gibi bitiremeyen ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak olan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın Maor Yashilirmak'la ilgilendiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 12:07