Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında ligin güçlü ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a 17'lik stoper: Maor Yashilirmak!
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de bu sezonu istediği gibi bitiremeyen ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak olan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kartal'ın Maor Yashilirmak'la ilgilendiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Siyah-beyazlılar, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, ligde 2021-22 sezonunu 59 puanla tamamladı.