Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde pazarlıklar başladı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim Alexander Sörloth için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte yönetimin teklifi ve şartları...
Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.
Wivestad'ın Fenerbahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor.