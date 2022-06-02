Son dakika: Beşiktaş Roman Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

Son dakika: Beşiktaş Roman Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

Son dakika spor haberine göre yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Roman Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 20:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 20:50