Son dakika: Beşiktaş Roman Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı
Son dakika spor haberine göre yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Roman Saiss ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2022- 20:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 20:50
Faslı futbolcu 1.5 miyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro'da bonusların bulunduğu bir paket olarak ücret alacak.
Fransa'da Valence altyapısından yetişen Romain Saiss, Clermont Foot formasıyla profesyonel oldu. Le Havre ve Angers formaları giyen deneyimli stoper, 2016 yazında 4 milyon euro bonservisle Wolves'a transfer oldu.
Saiss, geçen sezon 31 Premier Lig maçında forma giydi.