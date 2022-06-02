Beşiktaş'ta forvete Wout Weghorst! Transfer ateşini yaktı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Hollandalı yıldız Wout Weghorst'un peşine düştü. 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle resmi görüşmeler başladı. Bunun yanı sıra Weghorst da flaş bir hamle yaparak transfer ateşini yaktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 01:22