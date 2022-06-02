Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş somut adımlar atmaya başladı.
Beşiktaş'ta forvete Wout Weghorst! Transfer ateşini yaktı
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Hollandalı yıldız Wout Weghorst'un peşine düştü. 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle resmi görüşmeler başladı. Bunun yanı sıra Weghorst da flaş bir hamle yaparak transfer ateşini yaktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI!
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Burnley'de geçtiğimiz sezonu tamamlayan Hollandalı golcü için resmi temaslara başladı.