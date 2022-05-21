Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetiminin hücum hattına önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastığı belirtiliyor.
Beşiktaş'a Rumen yetenek: Florin Tanase!
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getiren siyah-beyazlı ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Rumen Florin Tanase oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartal, Rumen kulübü Steaua Bükreş'in (FCSB) kaptanı Florin Tanase için devreye girdi.
27 yaşındaki futbolcu ofansif bir orta saha pozisyonunda görev yapıyor.