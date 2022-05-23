Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, stoper hamlelerine de devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez atağı! İşte önerilecek teklif
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuya göre gündeme Paraguaylı David Martinez geldi. İşte Beşiktaş'ın teklifi ve detayları... (BJK spor haberleri)
Vida ile yolları ayıran siyah beyazlı kulüp, yerine gelecek alternatifler üzerine çalışıyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre adaylardan biri ise Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen David Martinez.