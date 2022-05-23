BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez atağı! İşte önerilecek teklif

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuya göre gündeme Paraguaylı David Martinez geldi. İşte Beşiktaş'ın teklifi ve detayları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 06:40