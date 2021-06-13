13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic gibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsizliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da 'a transfer olmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Konyaspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. , , gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi forma giyen 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Hollanda basını, 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve şartların Beşiktaş'a uygun gelmediği yazıldı. Beşiktaş, Hollandalı yıldızın transferini rafa kaldımış gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ANDREAS CORNALIUS

Son iki sezonunu Parma'da geçiren için Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından da devreye girdi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro civarında.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

CHIDOZIE AWAZIEM

Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen , Chidozie Awaziem ile ilgileniyor. Sabah'ın haberine göre Chidozie Awaziem'in transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

STEVAN JOVETIC

'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jovetic, İtalya ve başka ülkerlerden teklifler olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, geleceği hakkında hızlı karar vereceğini de belirtti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

GIANLUIGI BUFFON

Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladı ve teklif yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

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