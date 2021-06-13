GIANLUIGI BUFFON

Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladı ve teklif yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ