Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini hazırladı! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri
Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic gibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsizliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
ARDA KIZILDAĞ
Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Arda Kızıldağ için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Konyaspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins Beşiktaş'ın radarına girdi.
LUUK DE JONG
Hollanda basını, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve şartların Beşiktaş'a uygun gelmediği yazıldı. Beşiktaş, Hollandalı yıldızın transferini rafa kaldımış gözüküyor.
CHIDOZIE AWAZIEM
Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Chidozie Awaziem ile ilgileniyor. Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın Chidozie Awaziem'in transferine onay verdi.
STEVAN JOVETIC
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jovetic, İtalya ve başka ülkerlerden teklifler olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, geleceği hakkında hızlı karar vereceğini de belirtti.
GIANLUIGI BUFFON
Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladı ve teklif yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig