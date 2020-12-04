Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı Mensah, Atiba ve Aboubakar'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 45+3. dakikada Bernard Mensah, 68. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Öte yandan Kasımpaşa'da Floretn Hadergjonaj, mücadelenin 55. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 15 puanla 6. sırada kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise 11 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaptı.
Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.
Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı.
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.
N'KOUDOU İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı.
Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.
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