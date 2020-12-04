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Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Brecka'nın eline çarpan top penaltı mı? Canlı yayında yorumladılar

A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Ilgaz Çınar ve Serdar Sarıdağ, Aykut İnce'nin moderatörlüğündeki Artı Futbol programında Beşiktaş - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonu değerlendirdi. Usta yorumcular, mücadelenin ilk yarısında Brecka'nın eline çarpan ve Beşiktaşlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi.
04.12.2020
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