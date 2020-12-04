Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme! "50 dakika 10 kişiyle yendik"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez. Biz de geçen hafta 10 kişi kaldık. 50 dakika 10 kişiyle yendik. Bunu söyleyeyim ve hatırlatayım." diyerek geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmaya göndermede bulundu.
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç arka arkaya kazandı. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynadıkları ve 4-3 kazandıkları Fenerbahçe maçına göndermede bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"GEÇEN HAFTA 50 DAKİKA 10 KİŞİYLE YENDİK"
Rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez. Biz de geçen hafta 10 kişi kaldık. 50 dakika 10 kişiyle yendik. Bunu söyleyeyim ve hatırlatayım.
"OYUNCULARIMA HAKLI BİR TEŞEKKÜR EDİLMESİ LAZIM"
Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularıma haklı bir teşekkür edilmesi lazım.
"TAKIM İÇİNDE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"
Birçok oyuncumuz aylardır oynamıyordu. Ancak çok karakterli oyuncular. Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık var. Herkes iyi çalışıyor ve birbirini sevip saygı duyuyor.
"ÇAĞDAŞ ATAN ÇOK DOĞRU BİR YERE GİTTİ"
Çağdaş Atan çok doğru bir yere gitti. İnşallah önü açık olur. Bizimle beraber çalıştı; 3-4 sene. Kendi başına çalışmak istedi. Bu gayet doğal. Saygı duymak, değer vermek lazım. Biz onlara destek olalım. Kendi insanımızı küçümsemeyelim.
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