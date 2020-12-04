İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçıyla açıldı. Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3. maç üst üste kazandı ve zirve takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...