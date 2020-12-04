04 Aralık 2020, Cuma

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçıyla açıldı. Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3. maç üst üste kazandı ve zirve takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 21:34
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

20 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

19- Denizlispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

18- Kayserispor - 8 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

17- Erzurumspor - 9 Puan

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