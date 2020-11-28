28 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kulübedeki güç N’Koudou

Kulübedeki güç N’Koudou
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Beşiktaş'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak.

Beşiktaş'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak. N'Koudou, Başakşehir maçında son 25 dakika süre alarak ligde ilk kez sahaya çıktı. Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için sıkı bir şekilde çalışan yıldız futbolcunun idmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin keyfini yerine getirdi. Her geçen gün kondisyonunu artırarak kısa sürede ilk 11'deki yerini almak isteyen N'Koudou, derbiye kulübede başlayacağı ve 'ın en önemli yedek silahı olacağı belirtildi.
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