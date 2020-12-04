04 Aralık 2020, Cuma

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Beşiktaş yönetiminden Adem Ljajic göndermesi! "10 numaramız var ama göremiyoruz" | Son dakika BJK haberleri

Yönetimden Ljajic göndermesi! 10 numaramız var ama...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar ve isteksiz tavırları nedeniyle beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Adem Ljajic'ten memnun olmayan yönetimde, "10 numaramız var ama kendisini göremiyoruz" sesleri yükseldi.

Beşiktaş'a geldiği ilk dönem ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış alan Adem Ljajic, şimdilerde tükenmişlik sendromu yaşıyor. Sezon başından bu yana 6 maçta sadece 203 dakika forma giyen, gol ve asist katkısı veremeyen Boşnak oyuncu için artık tehlike çanları çalıyor.

"10 NUMARAMIZ VAR AMA..."

Geçtiğimiz hafta ağrıları olduğu için iki antrenmana çıkmayan ve ardından iki gün çalışıp yeniden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun gidişatından dışında yönetim de memnun değil. Sabah'ın haberine göre yöneticiler, "10 numaramız var, yaratıcı futbolcumuz var ama biz de hocamız gibi bakıyoruz kendisini göremiyoruz" diyorlar.

"BANA 3 KEZ SÖZ VERDİ!"

Başkan Ahmet Nur Çebi, Ljajic için, "Onunla 3 kere konuştum. İlkinde 'Covid süreci beni hırpaladı' dedi. İkincide 'Şans bulamıyorum, bulursam mucizeler yaratacağım' dedi. Üçüncüde 'Söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Onu kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

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