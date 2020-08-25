Devler Ligi'ne uçmak için saldır Kartal! İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de PAOK'un stadında seyircisiz olarak oynanacak. Peki, Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i nasıl olacak? Yeni transferler sahne alacak mı? Siyah-beyazlılardaki son gelişmeler neler? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı temsilcimiz Selanik'te tur arayacak. Toumba Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele Kanal D'den naklen yayınlanacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatmalara, eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltılara geçilecek.

PANDEMİ SONRASINDA KURALLAR DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.

KARA KARTAL DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.

LJAJIC VE DOUGLAS GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ın, PAOK maçı kadrosu belli oldu. Buna göre teknik direktör Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Ljajic ve Douglas, Yunanistan'a götürülmedi. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PAOK: Paschalakis, Rodrigo, Varela, Mihaj, Giannoulis, Michailidis, El Kaddouri, Pelkas, Biseswar, Tzolis, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin

AVRUPA'DA 223. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 222 maçta 84 galibiyet, 46 beraberlik ve 92 yenildi aldı. Bu periyotta rakip fileleri 294 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 323 gol gördü.

BEŞİKTAŞ 3 KEZ ÇEYREK FİNALE KALDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de adını çeyrek finale yazdıran Kartal, 2002-03'te ise UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016- 17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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