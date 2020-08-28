Beşiktaş'ta Hüseyin Atakan Üner ilk idmanına çıktı
Gelecek sezon için hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Antrenmanda siyah-beyazlıların Altınordu'dan transferi Hüseyin Atakan Üner de yer aldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam yapılan antrenman 1,5 saat sürerken, yeni transfer Hüseyin Atakan Üner de çalışmada yer aldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma idmanı, dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları gerçekleşti. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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