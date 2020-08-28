28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Hüseyin Atakan Üner ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer idmana çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Gelecek sezon için hazırlıklarını Ümraniye 'nde sürdüren , günü çift idmanla tamamladı. Antrenmanda siyah-beyazlıların Altınordu'dan transferi de yer aldı.

hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını Ümraniye 'nde sürdüren , günü çift idmanla geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam yapılan antrenman 1,5 saat sürerken, yeni de çalışmada yer aldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma idmanı, dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları gerçekleşti. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş stoper transferini bitirdi! haberin devamı

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