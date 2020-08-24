24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer sözünü verdi! "Gerekeni yapacağız"

Transfer sözünü verdi! Gerekeni yapacağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı öncesinde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Listemiz hazır, alternatiflerimiz de hazır. Hocamız kimi isterse gereğini yapacağız" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçı öncesi Spor'a yaptığı açıklamada takımın genel durumunu ve transferlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kocadağ, "Ayrılmasını düşündüğümüz oyuncular var. Ayrılma gerçekleştiği zaman anlaştığımız oyuncularla hemen gereken takviyeyi yaparız. Listemizde isimler var zaten. Alternatifler de hazır. Hocamız kimi isterse gerekeni yapacağız." dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Selanik seyahatinde kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirten Emre Kocadağ, "Yunanistan'da gayet iyi karşılandık, Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Eksiklerimize rağmen takım iyi durumda. Kağıt üzerinde şansların eşit olduğu bir maç oynayacağız." ifadesini kullandı.

Maç öncesi paylaşım! haberin devamı

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