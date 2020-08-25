Kasımpaşa Fode Koita için 2.5 milyon Euro talep etti! Beşiktaş...
Kasımpaşa Beşiktaş'ın istediği Fode Koita için istediği rakamı belirledi. Lacivert-beyazlılar, golcü oyuncu için siyah-beyazlılardan 2.5 milyon Euro talep etti.
Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Mavi-beyazlı kulübün bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken; bunun sebebinin Kasımpaşa'nın yeni hocası Mehmet Altıparmak'ın Koita için yönetime "Ona ihtiyacım var" şeklinde rapor sunması gösterildi. Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita için Başkan Ahmet Nur Çebi, "Teknik heyetimizin bir talebi olursa, ilgileniriz" açıklamasını yapmıştı. Koita ile ilgili son kararı teknik direktör Yalçın verecek.
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