25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa Fode Koita için 2.5 milyon Euro talep etti! Beşiktaş...

İstenilen rakam belli oldu! Transfer ve Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2020

Kasımpaşa Beşiktaş'ın istediği Fode Koita için istediği rakamı belirledi. Lacivert-beyazlılar, golcü oyuncu için siyah-beyazlılardan 2.5 milyon Euro talep etti.

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i Galatasaray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa, Fode Keita için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Mavi-beyazlı kulübün bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken; bunun sebebinin Kasımpaşa'nın yeni hocası 'ın Koita için yönetime "Ona ihtiyacım var" şeklinde rapor sunması gösterildi. Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita için Başkan Ahmet Nur Çebi, "Teknik heyetimizin bir talebi olursa, ilgileniriz" açıklamasını yapmıştı. Koita ile ilgili son kararı teknik direktör Yalçın verecek.

Kartal'dan 4. transfer! Anlaşma 3 yıllık haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Devler Ligi'ne uçmak için saldır Kartal! İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i Devler Ligi'ne uçmak için saldır Kartal! İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i
Süper Lig devinden Ozan Tufan bombası! Son karar Erol Bulut'un Süper Lig devinden Ozan Tufan bombası! Son karar Erol Bulut'un
Beşiktaş PAOK hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş PAOK hazırlıklarını tamamladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör