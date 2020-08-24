24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Atakan Üner Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlılar bu transfer için İzmir ekibine 150 bin Euro ödeyecek.
Kadrosuna Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, 4. transferini de bitirdi.
Bein SPORTS'un haberine göre; siyah-beyazlı takım Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kara Kartal bu transfer için 150 bin Euro ödeyecekken, İzmir ekibine sonraki satıştan ise yüzde 20 pay verecek.
21 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 4 gol attı ve 8 asist yaptı.
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