24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Atakan Üner Beşiktaş'ta!

Kartal'dan 4. transfer! Anlaşma 3 yıllık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

çalışmalarını sürdüren , Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlılar bu transfer için İzmir ekibine 150 bin Euro ödeyecek.

Kadrosuna Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan , 4. transferini de bitirdi.

Bein SPORTS'un haberine göre; siyah-beyazlı takım Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. bu için 150 bin Euro ödeyecekken, İzmir ekibine sonraki satıştan ise yüzde 20 pay verecek.

21 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

Maç öncesi paylaşım! haberin devamı

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