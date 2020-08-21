21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için takım listesini açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri N'Sakala, Mensah ve Welinton'u da listeye dahil etti.

'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 'ya gönderdiği liste belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:

"Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"

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