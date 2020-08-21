Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için takım listesini açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri N'Sakala, Mensah ve Welinton'u da listeye dahil etti.

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:



"Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"

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