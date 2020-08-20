Elneny Beşiktaş'a veda etti
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny, sosyal medya hesabından siyah beyazlı kulübe veda etti.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny, siyah beyazlı kulübe veda etti. Mısırlı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.
Yesterday was my last day in Istanbul & fans made it very emotional by the amount of love I witnessed..Besiktas fans: I was really touched & will always be grateful. Management & teammates: A memorable season with a superb ending by qualifying for the CL.Thank u for everything ♥️ pic.twitter.com/IvATMigCO0— Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 20, 2020
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