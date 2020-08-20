20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Elneny Beşiktaş'a veda etti

Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren Elneny, sosyal medya hesabından siyah beyazlı kulübe veda etti.

Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren Elneny, siyah beyazlı kulübe veda etti. Mısırlı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

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