Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Steven Berghuis'in Ajax'tan ayrılmak istediği ve siyah beyazlıların daha önce önerdiği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Steven Berghuis'in Ajax'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.

Siyah beyazlı takımın 32 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon 29 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan yıldız ismin kontratı 2025'te sona erecek.