Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, Steven Berghuis'in Ajax'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.
Siyah beyazlı takımın 32 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon 29 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan yıldız ismin kontratı 2025'te sona erecek.