Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu gündemde yerini aldı. Ölmek İçin Bir Gün ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunda Wes Miller'in oturduğu Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Ölmek İçin Bir Gün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Wes Miller'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu ne? Ölmek İçin Bir Gün oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski askeri operasyon subayı Conner Connolly'nin kaçırılan karısını kurtarmak için yerel bir çete liderine 2 milyon dolar tazminat ödemesi için sadece bir günü vardır. Conner, Brice Mason liderliğindeki eski ekibini, borçlu olduğu parayı ödemek ve şehrin yozlaşmış polis şefi ile hesaplaşması için bir dizi tehlikeli soygun yapmak üzere işe almak zorunda kalır.

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?