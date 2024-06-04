Belçika - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Belçika ve Karadağ kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Belçika - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Belçika ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Karadağ maçı 5 Haziran Çarşamba günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.