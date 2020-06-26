Süper Lig: Beşiktaş 3-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 15. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takımda Amir Hadziahmetovic, mücadelenin 15. dakikasında VAR kontrolünün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 50'ye çıkararak 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Konya temsilcisi ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Zorbay Küçük, Hadziahmetovic'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



25'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında arka direkte N'Koudou kafayı vuramadı.



29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını Diaby'e aktardı. Topla ceza sahasına giren Diaby, arkadan gelen Ruiz'i gördü. Ruiz'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



40'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Rıdvan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz içeri doğru kat etti. Tecrübeli futbolcunun, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.



45'inci dakikada Jevtovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin ayaklarıyla gole izin vermedi.

45+2'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahada topla buluşan Diaby, Burak Yılmaz ile üst üste yaptığı iki duvar pası sonrasında rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.



Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



52'nci dakikada fark 3'e çıktı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.



84'üncü dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Güven Yalçın'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

BOYD CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 88'inci dakikasında Thuram'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün test sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Lens'in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve Hollandalı futbolcuya ilk 11'de görev verdiğini söyledi.

Sergen Yalçın, Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise Abdoulay Diaby'ye şans verdi.

DORUKHAN TOKÖZ 264 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş'ın Süper Lig'de geride kalan yıl 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Dorukhan Toköz, 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan, Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

ATIBA HUTCHINSON'DAN İKİNCİ DALYA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma ile 200. maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda katılan ve 7 yıldır siyah-beyazlı forma ile mücadele eden Kanadalı orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesinde 200. maçının anısına hazırlanan plaketi aldı. Sergen Yalçın'ın vermesi planlanan plaketi saha komiserinin izin vermemesi üzerine tecrübeli oyuncu kendisi aldı.

Siyah-beyazlı kulüp ise Hutchinson için yapılan yeni şarkıyı ve klibini karşılaşma öncesinde statta bulunan ekranlardan yayımladı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçtan 15'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor'a 51 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 5 randevuda puan kaybetmedi.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

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