Kral geri dönüyor

Beşiktaş'ta cumartesi oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Sergen Yalçın, deplasmandaki maç öncesinde yapılan idmanlarda herkesi şaşırtan bir 11 denedi.

Beşiktaş'ta cumartesi oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Sergen Yalçın, deplasmandaki maç öncesinde yapılan idmanlarda herkesi şaşırtan bir 11 denedi. Antalya maçında 11'de sahaya sürdüğü; Güven, Boyd, Diaby, Boateng ve Ruiz'i yedek oturtan Yalçın; bu isimlerin yerine cezası biten Burak ile birlikte Lens, N'Koudou, Ljajic ve Necip'e 11'de yer verdi. Sergen'in Antalya maçının 11'inde 5 oyuncuyu birden değiştirmesi dikkat çekti.

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