17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kral geri dönüyor

Kral geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Beşiktaş'ta cumartesi oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. , deplasmandaki maç öncesinde yapılan idmanlarda herkesi şaşırtan bir 11 denedi.

Beşiktaş'ta cumartesi oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. , deplasmandaki maç öncesinde yapılan idmanlarda herkesi şaşırtan bir 11 denedi. Antalya maçında 11'de sahaya sürdüğü; Güven, Boyd, Diaby, Boateng ve Ruiz'i yedek oturtan Yalçın; bu isimlerin yerine cezası biten Burak ile birlikte Lens, N'Koudou, Ljajic ve Necip'e 11'de yer verdi. Sergen'in Antalya maçının 11'inde 5 oyuncuyu birden değiştirmesi dikkat çekti.

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