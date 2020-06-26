Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Süper Lig'de ilk asistini yaptı
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında Burak Yılmaz'ın attığı golde takımının asistini yaptı ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz, Konyaspor mücadelesinde de 90 dakika sahada kaldı.
19 yaşındaki sol bek, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.
"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"
Maç sonu Burak Yılmaz'a yaptığı asistle ilgili konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Çok mutluyum. Kazandığımız için mutluyum. Genç oyuncuların kazanarak tecrübe kazanması önemli. Asist yaptım, Burak ağabey de boşa çevirmedi pozisyonu. Hocalarım sayesinde kuvvetlenmeye devam edeceğim. Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var" dedi.
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