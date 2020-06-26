27 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Süper Lig'de ilk asistini yaptı

Rıdvan'dan bir ilk! Süper Lig'de...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

'ın 19 yaşındaki sol beki , karşısında 'ın attığı golde takımının asistini yaptı ve kariyerindeki ilk asistini yaptı.

'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı , mücadelesinde de 90 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki sol bek, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, 'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Süper Lig: Beşiktaş 3-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Maç sonu Burak Yılmaz'a yaptığı asistle ilgili konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Çok mutluyum. Kazandığımız için mutluyum. Genç oyuncuların kazanarak tecrübe kazanması önemli. Asist yaptım, Burak ağabey de boşa çevirmedi pozisyonu. Hocalarım sayesinde kuvvetlenmeye devam edeceğim. Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var" dedi.

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