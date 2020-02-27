27 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

'de üst sıraları zorlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi amaçlayan 'ta yaz dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. 'ın maçının ardından Alman kaleci ile yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı ile anılan siyah-beyazlıların bir dönem ezeli rakibi 'ın da gündemine gelen Boşnak file bekçisi İbrahim Sehic'i gündemine aldığı öğrenildi.

ile başladığı sezonda istediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında geriye düşen 'ta gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan siyah-beyazlılarda ilk olarak ile yollar ayrılacak.

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Bu sezon gösterdiği performansla taraftarları çileden çıkaran Karius'un yerine arayışlarını hızlandıran , 'ın gündemini uzun süre meşgul eden İbrahim Sehic ie ilgileniyor. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor forması giyen Boşnak kalecinin menajeri Fatih İlek, oyuncusunun geleceğine dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu. İlek'in açıklamaları şu şekilde:

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY SEHIC'İ İSTEDİ

İbrahim gerçekten çok iyi bir kaleci. Çok istikrarlı bir oyuncu. 'de yaptıkları ortada. 'in yerine oynuyor. Bu transfer döneminin öncesinde ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Sehic'i istedi. Tekliflere rağmen biz burada etik davrandık. Gelen bütün teklifleri Erzurumspor'a yönlendirdik.

İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

"BEŞİKTAŞ BİZİ SÜREKLİ ARIYOR"

"Beşiktaş bizi sürekli arıyor. Sehic biliyorsunuz Erzurumspor'un kaptanı. 'u çok seviyor ancak teknik olarak sözleşmesinin son yılında ve herkes onun peşinde. Beşiktaş'ta Karius güven veren bir isim değil. Fabri'nin verdiği güveni veremiyor. Bunu bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Sehic sezon başında 1-2 milyon Euro'nun üzerinde teklifler aldı ancak Erzurumspor bu teklifleri reddetti.

"ALMANYA VE İTALYA'DAN DA TEKLİFLER ALDIK"

Şu anda Erzurumspor'la şampiyonluk mücadelesi veriyor ancak Sehic'in hayalleri var. Almanya ve İtalya'dan da teklifler aldık. Erzurumspor iyi bir teklif yaparsa oyuncu kalabilir ancak herkes Beşiktaş'a gitmek ister."

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"MUSLERA KALINCA GALATASARAY SEHIC İÇİN ISRARCI OLMADI"

"Bu doğal bir süreç. Galatasaray'ın Sehic'le ilgilendiği sırada Muslera'ya ciddi teklifler vardı. ve Arabistan'dan ciddi talipleri vardı ancak o transfer gerçekleşmedi. Bir dönem 'le de adı anılıyordu. Muslera takımda kalınca Galatasaray da transfer için ısrarcı olmadı.

"TRABZONSPOR TRANSFER YASAĞI NEDENİYLE SEHIC'I ALAMADI"

Trabzonspor geçtiğimiz devre arasında Sehic'i çok istedi ancak transfer yasağı sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. Böyle bir yasak olmasaydı iki kulüp anlaşıyordu ancak yasak kalkmayınca Sehic takımda kaldı. Sehic'in takımda kalırkenki en büyük korkusu milli takımdı. Oradaki yerini kaybetmek istemiyor çünkü çok milliyetçi bir insan. Orada Handanovic'in yerine oynuyor ve 1. kaleci pozisyonunda."

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