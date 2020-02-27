Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'de üst sıraları zorlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçının ardından Alman kaleci Loris Karius ile yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı Volkan Babacan ile anılan siyah-beyazlıların bir dönem ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen Boşnak file bekçisi İbrahim Sehic'i gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı sezonda istediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında geriye düşen Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan siyah-beyazlılarda ilk olarak Loris Karius ile yollar ayrılacak.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarları çileden çıkaran Karius'un yerine arayışlarını hızlandıran Kara Kartal, Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden İbrahim Sehic ie ilgileniyor. TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor forması giyen Boşnak kalecinin menajeri Fatih İlek, oyuncusunun geleceğine dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu. İlek'in açıklamaları şu şekilde:

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY SEHIC'İ İSTEDİ

İbrahim gerçekten çok iyi bir kaleci. Çok istikrarlı bir oyuncu. Bosna Hersek'de yaptıkları ortada. Orada Handanovic'in yerine oynuyor. Bu transfer döneminin öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Sehic'i istedi. Tekliflere rağmen biz burada etik davrandık. Gelen bütün teklifleri Erzurumspor'a yönlendirdik.

"BEŞİKTAŞ BİZİ SÜREKLİ ARIYOR"

"Beşiktaş bizi sürekli arıyor. Sehic biliyorsunuz Erzurumspor'un kaptanı. Erzurum'u çok seviyor ancak teknik olarak sözleşmesinin son yılında ve herkes onun peşinde. Beşiktaş'ta Karius güven veren bir isim değil. Fabri'nin verdiği güveni veremiyor. Bunu bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Sehic sezon başında 1-2 milyon Euro'nun üzerinde teklifler aldı ancak Erzurumspor bu teklifleri reddetti.

"ALMANYA VE İTALYA'DAN DA TEKLİFLER ALDIK"

Şu anda Erzurumspor'la şampiyonluk mücadelesi veriyor ancak Sehic'in hayalleri var. Almanya ve İtalya'dan da teklifler aldık. Erzurumspor iyi bir teklif yaparsa oyuncu kalabilir ancak herkes Beşiktaş'a gitmek ister."

"MUSLERA KALINCA GALATASARAY SEHIC İÇİN ISRARCI OLMADI"

"Bu doğal bir süreç. Galatasaray'ın Sehic'le ilgilendiği sırada Muslera'ya ciddi teklifler vardı. Çin ve Arabistan'dan ciddi talipleri vardı ancak o transfer gerçekleşmedi. Bir dönem Manchester City'le de adı anılıyordu. Muslera takımda kalınca Galatasaray da transfer için ısrarcı olmadı.

"TRABZONSPOR TRANSFER YASAĞI NEDENİYLE SEHIC'I ALAMADI"

Trabzonspor geçtiğimiz devre arasında Sehic'i çok istedi ancak transfer yasağı sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. Böyle bir yasak olmasaydı iki kulüp anlaşıyordu ancak yasak kalkmayınca Sehic takımda kaldı. Sehic'in takımda kalırkenki en büyük korkusu milli takımdı. Oradaki yerini kaybetmek istemiyor çünkü çok milliyetçi bir insan. Orada Handanovic'in yerine oynuyor ve 1. kaleci pozisyonunda."

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