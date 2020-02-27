27 Şubat 2020, Perşembe

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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de, zirve yarışı veren Galatasaray'da gelen ve giden transferler çok konuşulmuştu. Özellikle bazı oyuncuların gidişinden sonra yerinin doldurulamamış olması, taraftarları kızdıran ayrıntı olmuştu. Özellikle Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular, gittikleri takımda yıldız olmuştu. Peki bu üç takımda bir dönem forma giymiş futbolcular; şimdi nerede ve ne yapıyorlar? Performansları nasıl? İşte sizler için derlediğimiz o haber...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:34
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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta sonunda 37 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, zirveden uzaklaşmış ve 9 puanlık fark oluşmuştu.

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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

38 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe de son 4 haftada sadece 1 puan almış, kaybedilen Galatasaray derbisi de son nokta olmuştu.

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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

45 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray ise 7 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 23. şampiyonluk yolunda yoluna tam gaz devam etmişti.

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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

Üç büyüklerde son haller böyleyken, takımların yolladığı oyuncular da çok konuşuldu. Özellikle Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular gittikleri takımda yıldız olurken, bu konuda en çok pişmanlık yaşayan ekip de sarı-lacivertliler oldu.

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İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

Peki bu oyuncular şimdi nerede ve ne yapıyorlar? Performansları nasıl? İşte o liste...

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