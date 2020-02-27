İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de, zirve yarışı veren Galatasaray'da gelen ve giden transferler çok konuşulmuştu. Özellikle bazı oyuncuların gidişinden sonra yerinin doldurulamamış olması, taraftarları kızdıran ayrıntı olmuştu. Özellikle Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular, gittikleri takımda yıldız olmuştu. Peki bu üç takımda bir dönem forma giymiş futbolcular; şimdi nerede ve ne yapıyorlar? Performansları nasıl? İşte sizler için derlediğimiz o haber...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





