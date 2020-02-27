Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü’nün Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadığı Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15:00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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