Fenerbahçe derbisinin ardından Falcao'ya teklif! Resmi açıklama yapıldı...

Fenerbahçe derbisindeki sarı-kırmızılıların 2. golünü atan Radamel Falcao, yeniden milli takım forması giymeye hazırlanıyor.

Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un tecrübeli forvete yeniden milli takıma çağıracağı iddia edildi.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki golcüsü Falcao, 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbide penaltıdan golünü atmış ve ortaya koyudğu mücadeleyle adından söz ettirmişti.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Milli takım formasını en son 29 Haziran 2019'da giyen deneyimli golcü, ülkesinin Copa America'dan elenmesine engel olamamıştı. Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Queiroz'un takımı yeniden inşa etmek istediği ve Falcao'nun da tecrübesinden yararlanmak istediği belirtildi.

Öte yandan Falcao'nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate'le Boca'ya, A.Madrid'le R.Madrid'e, Porto'yla Benfi ca'ya ve Monaco'yla Nice'e gol atan Falcao, Galatasaray'da da F.Bahçe'yi boş geçmedi.

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