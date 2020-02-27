27 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fenerbahçe derbisinin ardından Falcao'ya teklif! Resmi açıklama yapıldı...

Derbinin ardından resmi teklif geldi! Falcao...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

'in 23. haftasında 'de 'yi yenen 'ın 2. golünü atan için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

derbisindeki sarı-kırmızılıların 2. golünü atan , yeniden forması giymeye hazırlanıyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un tecrübeli forvete yeniden milli takıma çağıracağı iddia edildi.

'ın 33 yaşındaki golcüsü Falcao, 21 yıl aradan sonra 'de 3-1 kazanılan derbide penaltıdan golünü atmış ve ortaya koyudğu mücadeleyle adından söz ettirmişti.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Milli takım formasını en son 29 Haziran 2019'da giyen deneyimli golcü, ülkesinin Copa America'dan elenmesine engel olamamıştı. Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Queiroz'un takımı yeniden inşa etmek istediği ve Falcao'nun da tecrübesinden yararlanmak istediği belirtildi.

Öte yandan Falcao'nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate'le Boca'ya, A.Madrid'le R.Madrid'e, Porto'yla Benfi ca'ya ve Monaco'yla Nice'e gol atan Falcao, Galatasaray'da da F.Bahçe'yi boş geçmedi.

Sözleşmesi bitiyordu! G.Saray'da karar verildi... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan flaş transfer kararı! F.Bahçe hediyesi... G.Saray'dan flaş transfer kararı! F.Bahçe hediyesi...
Sözleşmesi bitiyordu! G.Saray'da karar verildi... Sözleşmesi bitiyordu! G.Saray'da karar verildi...
G.Saraylı yıldız taraftarından özür diledi G.Saraylı yıldız taraftarından özür diledi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör