Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu! Karar verildi...

Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.



