26 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu! Karar verildi...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek kritik bir 3 puan alan ve 21 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın kilit oyuncularından olan isimle yola devam etme kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:41
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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...

Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e adım attırmadı.

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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...

Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde teknik direktör Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.

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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...

Hollandalı savunmacı, Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem" diyerek reddetti.

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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı.

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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...

Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.


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