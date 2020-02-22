Kimse bunu hayal etmedi

Bolu Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

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Bolu Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Çarıkcı, "12 finalimiz kaldı. Ne benim, ne teknik heyetin, ne taraftarın beklediği bir sonuçla karşı karşıyayız. Son maçlarda oynuyoruz, hakem kurbanı oluyoruz" dedi.