22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kimse bunu hayal etmedi

Kimse bunu hayal etmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Bolu Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Bolu Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Çarıkcı, "12 finalimiz kaldı. Ne benim, ne teknik heyetin, ne taraftarın beklediği bir sonuçla karşı karşıyayız. Son maçlarda oynuyoruz, hakem kurbanı oluyoruz" dedi.
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